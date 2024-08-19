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Ещё две улицы в Новосибирске стали непроезжими из-за ремонта теплотрасс

Искать пути объезда придётся на Коммунистической и Чехова.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Центральном и Октябрьском районах Новосибирска ограничили движение транспорта в связи с коммунальными ремонтами. Об этом в понедельник, 19 августа сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.

Так, улица Коммунистическая в Тихом центре стала непроезжей возле дома № 34 до 25 августа.

На тот же срок для автомобилей закрыли проезжую часть улицы Чехова возле частных домов № 72 и № 74.

«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” ремонтных работ на теплотрассах», — уточнили в мэрии.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и искать пути объезда.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что улицу Немировича-Данченко в Новосибирске разрыли до конца августа.