Ещё две улицы в Новосибирске стали непроезжими из-за ремонта теплотрасс

В Центральном и Октябрьском районах Новосибирска ограничили движение транспорта в связи с коммунальными ремонтами. Об этом в понедельник, 19 августа сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.
Так, улица Коммунистическая в Тихом центре стала непроезжей возле дома № 34 до 25 августа.
На тот же срок для автомобилей закрыли проезжую часть улицы Чехова возле частных домов № 72 и № 74.
«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” ремонтных работ на теплотрассах», — уточнили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и искать пути объезда.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что улицу Немировича-Данченко в Новосибирске разрыли до конца августа.