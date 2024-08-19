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Депутатов в Иркутской области лишили мандатов за отказ отчитаться о доходах

Два депутата думы Казачинско-Ленского района лишились мандатов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура проверила депутатов думы Казачинско-Ленского района. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области, народные избранники не предоставили сведения о своем доходе за 2022 год.

— Проверка прокуратуры показала, что один из депутатов купил в 2022 году автомобиль, стоимость которого превышала общий его доход за три последних года, — пишет информационное издание.

Еще один парламентарий не предоставил отчета о проведенных сделках. На основании полученных во время проверки данных правоохранители обратились в суд с иском о досрочном прекращении полномочий. В инстанции это требование удовлетворили.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске таможеннику пытались дать взятку, но он рассказал о предложении руководству. Теперь 43-летнему предпринимателю грозит уголовная статья.