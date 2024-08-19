Запущенный салют оказался причиной хлопков в ночь на 19 августа в Ростове

В Ростове-на-Дону в ночь на 19 августа хулиганы с фейерверком разбудили жителей Северного. Одни сразу заметили всполохи от пиротехники и поняли, в чем дело, другие же некоторое время прислушивались и не могли понять причину хлопков. Пост о случившемся опубликовали в соцсетях.
По словам очевидцев, инцидент произошел на Орбитальной. Неизвестные развлекались прямо под окнами жилых многоэтажек и вблизи деревьев, создавая пожароопасную ситуацию.
Интернет-пользователи осудили ночную выходку, отметив, что подобное могли совершить только «сверхразумы». Положительных комментариев никто не оставил.