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Запущенный салют оказался причиной хлопков в ночь на 19 августа в Ростове

Ночью жителей Северного в Ростове-на-Дону разбудили хулиганы с фейерверком.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ночь на 19 августа хулиганы с фейерверком разбудили жителей Северного. Одни сразу заметили всполохи от пиротехники и поняли, в чем дело, другие же некоторое время прислушивались и не могли понять причину хлопков. Пост о случившемся опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел на Орбитальной. Неизвестные развлекались прямо под окнами жилых многоэтажек и вблизи деревьев, создавая пожароопасную ситуацию.

Интернет-пользователи осудили ночную выходку, отметив, что подобное могли совершить только «сверхразумы». Положительных комментариев никто не оставил.