Водители автобусов устроили гонки по встречной во Владивостоке

Два водителя решили устроить гонки на дороге во Владивостоке. Мало того, что это само по себе нарушает правила дорожного движения, так еще и рулили они не легковушками, маршрутными автобусами, в которых ехали люди. В пылу борьбы за первенство рулевые даже выехали на встречную полосу, где их и поймал видеорегистратор одного из автомобилистов. Теперь горячие водители заплатят штрафы, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой полицию Приморья.
Гонка приключилась 11 августа на остановке «Энерготехникум» между водителями автобусов маршрута № 30, курсирующего между Тихой и Чуркина и № 31, перевозящем пассажиров между Тихой и железнодорожным вокзалом.
Просмотрев видеозапись, полицейские составили на обоих водителей протоколы о нарушении правил дорожного движения. Их ожидает выплата штрафов по полторы тысячи рублей. Хочется надеяться, что руководство автотранспортных предприятий, где трудятся рулевые, проведет с ними дополнительную разъяснительную работу о соблюдении ПДД.
Ранее «КП» писала, что в Благовещенске водитель автобуса нарушил дистанцию и врезался в едущий впереди микрогрузовик. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе маленький ребенок.