Водители автобусов устроили гонки по встречной во Владивостоке

Два водителя решили устроить гонки на дороге во Владивостоке. Мало того, что это само по себе нарушает правила дорожного движения, так еще и рулили они не легковушками, маршрутными автобусами, в которых ехали люди. В пылу борьбы за первенство рулевые даже выехали на встречную полосу, где их и поймал видеорегистратор одного из автомобилистов. Теперь горячие водители заплатят штрафы, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой полицию Приморья.