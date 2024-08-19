Главные новости 19 августа 2024 года

В пригороде Киева под ударом оказалась позиция иностранных наемников, сообщил Сергей Лебедев. Также ударили по складу боеприпасов ВСУ в Павлограде. Накануне вечером в Киеве и еще восьми регионах Украины была воздушная тревога.