Главные новости 19 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 августа 2024 года.
Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
Россия потребовала от Германии объяснений по расследованию подрыва «Северных потоков», добиваясь соблюдения международных обязательств по борьбе с терроризмом. Германия разыскивает предполагаемого исполнителя, гражданина Украины.
Войска России ударили по иностранным наемникам под Киевом
В пригороде Киева под ударом оказалась позиция иностранных наемников, сообщил Сергей Лебедев. Также ударили по складу боеприпасов ВСУ в Павлограде. Накануне вечером в Киеве и еще восьми регионах Украины была воздушная тревога.
В Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ
Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил в Курской области четыре единицы техники и «много пехоты» ВСУ, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, интенсивность перемещений техники ВСУ в регион снизилась.
Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck
Илон Маск опроверг заявление Рамзана Кадырова о подарке Tesla Cybertruck, назвав это ложью СМИ. Кадыров ранее сообщил, что получил и испытал электромобиль, который планирует передать в зону СВО.
Продуктовая сеть «Магнит» впервые запустит франшизу
«Магнит» запускает франшизу, ранее сеть открывала только собственные магазины. Первые франчайзинговые точки планируют открыть осенью 2024 года. Формат обратной франшизы без роялти и паушального взноса предусматривает инвестиции партнера в строительство магазинов.