На этой неделе Хабаровский край окажется во власти тайфуна

Первая половина предстоящей недели будет сухой и солнечной, и хотя по утрам и вечерам уже чувствуется не летняя прохлада, погода дает нам много поводов для приятных встреч и прогулок. Август покатился спелым яблоком на вторую свою половину. Православные отметили вслед за Медовым Спасом Яблочный.
В первые дни недели днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, ночные температуры будут на уровне +10…+15 градусов, ветер западный 7 −12 метров в секунду.
— А с 22 августа погода начнет портиться, во второй половине дня с южных районов в край подойдет циклон, — рассказала нашему изданию начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Начнутся дожди, местами сильные. 23 августа в южных и центральных районах дожди продолжатся, они будут очень сильные. В это время в Приморье будет проходить тайфун и мы почувствуем его влияние, в крае прогнозируется обострение фронтальных разделов. К выходным погода начнет улучшаться, но по краю еще сохранятся дожди. Температура воздуха днем не поднимется выше +20…+27 градусов, ночью +11…+17. В воскресенье дожди окончательно прекратятся. После прохождения циклона с северным ветром станет совсем не жарко, так что мы все явственно ощутим дыхание осени.
В Хабаровске 22 августа вечером и в ночь на 23 августа ожидаются сильные дожди, температура воздуха ночью +14…+16, днем +21…+23 градуса при северном ветре от 7 до 12 метров в секунду.
С 24 по 26 августа вновь установится погода без существенных осадков, сохранится северо -восточный ветер, ночной фон температур +13…+15, днем +23…+24 градуса.
Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки в 436 сантиметров, но река продолжает прибавлять, в ближайшее время ожидается подъем воды еще на 25−30 сантиметров.