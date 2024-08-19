На этой неделе Хабаровский край окажется во власти тайфуна

— А с 22 августа погода начнет портиться, во второй половине дня с южных районов в край подойдет циклон, — рассказала нашему изданию начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Начнутся дожди, местами сильные. 23 августа в южных и центральных районах дожди продолжатся, они будут очень сильные. В это время в Приморье будет проходить тайфун и мы почувствуем его влияние, в крае прогнозируется обострение фронтальных разделов. К выходным погода начнет улучшаться, но по краю еще сохранятся дожди. Температура воздуха днем не поднимется выше +20…+27 градусов, ночью +11…+17. В воскресенье дожди окончательно прекратятся. После прохождения циклона с северным ветром станет совсем не жарко, так что мы все явственно ощутим дыхание осени.