Владельца сгоревшего автомобиля разыскивают в Усолье-Сибирском

— В автомобиле ВАЗ-2107 и рядом людей не нашли. По идентификационными номерам полицейские быстро установили владельца машины. Им оказался житель города Ангарска, который сказал, что машину продал два года назад, а кому конкретно, не помнит, — рассказали в пресс-службе ведомства.