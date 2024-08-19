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Владельца сгоревшего автомобиля разыскивают в Усолье-Сибирском

Загоревшийся автомобиль заметил мимо проезжающий водитель.

Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть МВД России «Усольский» 19 августа в три часа ночи обратился водитель, который ехал по трассе и заметил в кювете заговевшийся автомобиль. Случилось это на объездной дороге Р-255 «Сибирь», неподалеку от развилки на старый Китойский мост. Об этом КП-Иркутск ГУ МВД России по Иркутской области.

— В автомобиле ВАЗ-2107 и рядом людей не нашли. По идентификационными номерам полицейские быстро установили владельца машины. Им оказался житель города Ангарска, который сказал, что машину продал два года назад, а кому конкретно, не помнит, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас полицейские устанавливают причину, по которой загорелась машина. Также продолжают поиски действующего владельца автомобиля.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что в Бурятии машина влетела в дом, где спал пятилетний ребенок.