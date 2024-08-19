Mnet Asian Music Awards: «мама» всея K-pop

Если вы зашли на эту страницу — значит, увидели знакомые буковки. А раз увидели знакомые буковки — значит, корейской музыкой увлекаетесь. Или хотя бы интересуетесь. Но мы не для красного словца такой заголовок придумали: премия Mnet Asian Music Awards, или же сокращенно MAMA, действительно стояла у истоков южнокорейского мейнстрима. Что-то вроде «Грэмми», но на местный лад. Заинтриговали? Тогда скорее читайте наш новый материал. И о событии расскажем, и лауреатов покажем.
Прежде всего ответим на вопрос: что же такое Mnet и с чем его едят? Речь идет о первом музыкальном телеканале Южной Кореи. Он начал свое вещание в 1993 году — тогда, когда большинство нынешних звезд еще даже не родились. Идеализация кумиров всеми возможными способами, жестокая конкуренция и бум танцевальных групп — все это появится гораздо позже.
Но нельзя сказать, что корейцам было нечего слушать. Просто в большинстве своем публика предпочитала бардов-балладников и традиционные инструментальные ансамбли. Котировался и трот — национальная разновидность шансона. А потом возник Mnet и решил играть по-крупному. С дальнейшим прицелом на мировой рынок.
Примерно тогда и зародилась корейская поп-музыка. Или же K-pop, как сейчас принято говорить. В чем суть жанра? В том же, в чем и обычно: быть не хуже «забугорных» артистов. Брать лучшее от американской и шведской поп-сцены. Вдохновляться Майклом Джексоном, NSYNC и Backstreet Boys. Делать умопомрачительные хиты, чтоб все чарты ниц пали.
Но мы несколько отвлеклись. Вы уже, поди, и о премии позабыли! Так что возвращаемся в игру. Итак, на дворе 1999 год. Времена, когда южнокорейскую сцену вовсю штурмовали группы S.E.S, Shinhwa, H.O.T., Sechs Kies, Fin.K.L и другие. В общем, первые танцевальные герлз- и бойз-бэнды, исполняющие песни на родном языке. Как такое по телевизору не показать? Вот Mnet и запустили местный аналог «Голубого огонька». Да-да, мы не оговорились: первая премия от имени телеканала прошла 27 ноября 1999-го — незадолго до новогодних праздников. Только в приоритете у корейцев были не пышные застолья, а выступления. Столь же масштабные и грандиозные, как постановки в Большом театре.
Впрочем, перформансы — лишь дополнение к основному мероприятию. В первую очередь артисты приходили за наградами. Заслуженными или нет — другой вопрос. Как и в случае с «Грэмми», жюри выдавало статуэтки за достижения в течение года. Подобная тенденция сохранилась и сейчас. Нет отличных продаж и показателей в чартах — нет и трофеев. Никакие танцевальные номера уже не спасут, будь они хоть трижды великолепными. Таковы особенности премии.
В 1999-м мероприятие гордо именовалось Mnet Video Music Awards. Среди лауреатов было еще не так много приверженцев K-pop, но одна команда воистину «сияла» на сцене. Имя коллектива вам уже знакомо: это H.O.T. — популярный бойз-бэнд с уклоном в хип-хоп. Пять стильных парней удостоились звания «Лучшая группа года», а еще забрали приз за «Лучший клип». Остальные номинации имели довольно обычные названия: «Соло-артист года», «Баллада года», «Новичок года»…
Западных звезд корейцы тоже не обходили стороной. На огонек заглянул даже Рики Мартин со своим шлягером «Livin' La Vida Loca!». В глазах местного населения исполнитель стал поп-иконой.
Дальше, как всегда, больше: новый проект от Mnet настолько полюбился народу, что стал ежегодной традицией. Кстати, приставка Asian в названии премии появилась только в 2009 году. Тогда мероприятие вышло за пределы родных пенатов и начало покорять другие азиатские страны. Сейчас мы с вами разберем какие.
Первые десять лет своего существования главный корейский фестиваль проводился в Сеуле. Но, как мы уже говорили, в 2009-м все изменилось. С тех пор премия успела прогреметь и в Макао, и в Сингапуре, и в Гонконге, и во Вьетнаме, а уж Японию и вовсе бессчетное количество раз покорила. Иокогама, Сайтама, Нагоя, Осака, Токио… Иными словами, жители Страны восходящего солнца избалованы как никогда.
Mnet Asian Music Awards — премия с размахом, а потому и площадок требует соответствующих. Последний раз центром притяжения фанатов стал Tokyo Dome — один из крупнейших стадионов в Японии. В 2024-м мероприятие пройдет не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе. Впервые в истории. Внушительно, правда?
Еще один важный момент: MAMA не ограничивается одним днем. И даже одной страной. Например, фестиваль может стартовать в Корее, а потом переместиться в Японию. Или наоборот. При этом состав участников в каждой стране варьируется. Короче говоря, все настолько дорого-богато, что тур The Eras от Тейлор Свифт отдыхает.
За годы существования проекта случалось всякое, но главная награда осталась неизменной: дэсан. То есть буквально «гран-при» по-корейски. Приз вручается в четырех категориях: «Артист года», «Песня года», «Альбом года» и «Всемирная икона года». Если группа или сольный певец победили хоть в одной из этих номинаций — значит, они действительно популярны. Как минимум у себя на родине, а то и за ее пределами. Рекордсменом по количеству дэсанов считается бойз-бенд BTS. За спиной коллектива — более 70 статуэток. Воистину национальная гордость Кореи.
Конечно, престижную награду получали и другие K-pop-группы. Но в целом обладателей дэсанов можно чуть ли не по пальцам пересчитать. Да, коллективы EXO, Twice и Big Bang за свою карьеру заработали не один десяток трофеев. Но они — исключение из правила, как и BTS. А вот другие команды хорошо если хотя бы один приз забрали. Порой и этого нет. Например, герлз-бэнд (G)I-DLE пользуется колоссальной популярностью у себя на родине, но дэсан так и не получил. К сожалению, наличие гран-при — отнюдь не показатель реального качества музыки. Как и везде, значение имеют только цифры. Физические продажи и первенство в чартах ставятся во главу угла.
Впрочем, если не удалось добиться успеха с дэсанами, всегда есть бонсан. Не настолько престижно, но тоже говорит о больших достижениях. Название награды отсылает к одноименному региону, где зародился корейский национальный танец в масках. «Бонсан тхальчум», иными словами. Но при чем тут это, спросите вы? А при том, что речь идет о народном достоянии. Группа, получившая бонсан, в любом случае считается «послом» корейской культуры за рубежом. На это намекает даже название одной из номинаций: Worldwide Fans' Choice. То есть «выбор фанатов по всему миру». Только за 2023 год лауреатами стали десять команд. K-pop давно уже захватил нашу планету, и нет нужды в этом сомневаться.
Кстати, наличие бонсана — прямая дорога к дэсану. Иначе никак. Невозможно быть в шоу-бизнесе никем, а потом резко забрать самую-самую престижную награду в индустрии. Так дела не делаются.
Но MAMA щедра и на другие номинации. Вот лишь некоторые из них:
Не мудрствуя лукаво, предлагаем пройтись по самым топовым корейским артистам — от первого до последнего поколения.
Ветераны K-pop-движения, культовые хип-хоперы и просто отличные ребята. Команда была основана в 1996 году компанией SM Entertainment и быстро полюбилась публике. Во многом из-за сходства с западными бойз-бэндами. Все фишки на месте: обаятельные участники, цепляющая музыка и энергичные выступления. А еще — отменный грув и остросоциальная лирика. H.O.T. прекрасно показывали себя в любом амплуа, а потому заработали целых десять дэсанов за карьеру. Жаль только, что группа распалась в 2001-м.
Эта корейская певица находится на сцене уже почти 25 лет. Можете себе представить? Вот и мы не можем. А между тем БоА совсем не старая: ей всего 37. Конечно, за артисткой не числится десяток дэсанов, но это и не важно. Важно то, что исполнительница поспособствовала «потеплению» отношений между Кореей и Японией. Впервые со Второй мировой войны. Честно-честно: пластинки БоА в Стране восходящего солнца раскупались как горячие пирожки.
А еще артистка вдохновила огромное количество людей стать айдолами. То есть певцами с безупречным имиджем. Кто-то еще готов оценивать исполнителя по количеству дэсанов?
Тем более что престижные награды на руках у БоА имеются. Целых шесть. И половина из них получена на MAMA.
Первая K-pop-группа в прямом смысле этого слова. Почему «прямом»? Потому что не зиждилась на одном лишь подражании Западу. Да, команда ничего нового миру не показала, но возвела каждый аспект своего творчества до максимума: тут вам и масштабные танцевальные выступления, и эпическая музыка с корейским очарованием, и превосходный визуал…
Короче, у ребят было и есть — все. Правда, состав группы уже давно не тот, что прежде. Еще в 2009 году TVXQ покинули три участника из пяти, разорвав контракты с агентством. Однако оставшийся дуэт по-прежнему на плаву и довольно регулярно радует фанатов своими первоклассными перформансами.
Любопытно, но больше половины групп в этом списке — из SM Entertainment. Что сказать? Агентство действительно знает свое дело. Вот и Super Junior одно время были безумно популярны у себя на родине. Одни только бэнгеры Sorry Sorry и Mr. Simple чего стоят! Даже сейчас фанаты периодически отрываются под эти песни на тусовках. За плечами команды — целых 7 дэсанов. Однако это далеко не предел.
Без сомнения, культовый бойз-бэнд. В отличие от более «попсовых» коллег, квинтет взял за основу брутальный хип-хоп-саунд времен H.O.T. А еще — чуточку олдскульного R&B. На выходе получилась отличная музыка: не слишком мудреная, но очень качественная и душевная. На наш взгляд, нынешние флагманы жанра BTS черпали вдохновение именно в творчестве Big Bang. По крайней мере, поначалу.
Всенародная любовь к группе подтверждается и наградами. Big Bang за свою карьеру завоевали минимум 15 дэсанов. Правда, далеко не все участники команды оказались такими уж белыми и пушистыми. Но это — отдельная тема для разговора.
«Национальная гордость Кореи», «Мисс Корея» — каких только почестей не удостоилась певица Айю. Достижения артистки действительно невероятны: она на сцене уже 17 лет и до сих пор с легкостью покоряет чарты. В чем же секрет такого успеха? Все просто. Айю обладает миловидной внешностью, невероятно обаятельна и безукоризненно вежлива. А еще — пишет максимально «аутентичную» музыку. В век, когда корейская индустрия все больше склоняется в сторону Запада, это особенно важно.
Парад женщин продолжается! На сей раз мы решили поставить в ряд две абсолютно разные группы. На одной чаше весов — Girls' Generation, они же SNSD. Корейский аналог The Pussycat Dolls, короче говоря. Прекрасный вокал, элегантные наряды, концептуальное разнообразие и вот это вот все. А на другой чаше весов — 2NE1. Бунтарские и развязные девушки с совершенно чумовой энергетикой. Первая женская группа YG Entertainment. Если название компании вам ни о чем не говорит, то мы поясним: оттуда вышли титаны вроде Big Bang и BLACKPINK.
Girls' Generation получили чуть больше дэсанов, чем их конкурентки: 11 наград против 7. Но, так или иначе, обе команды внесли свой вклад в развитие «девчачьей» поп-индустрии.
Ух… А вот эта группа — настоящий феномен корейской музыкальной сцены. Практически ни один коллектив не продавался так хорошо, как EXO. Исключение составляют только уже упомянутые нами BTS, но о них позже. Очередной проект SM Entertainment взял все лучшее от своих предшественников и вывел на новый уровень.
В группе есть как превосходные вокалисты вроде Чена, Бэкхена и ДиО, так и танцоры мирового уровня. Младший участник коллектива Кай — тому пример. А еще тут имеется своя вселенная, посвященная экзопланетам. Как такое не полюбить? Вот и корейская публика полюбила ребят настолько, что подарила им больше 20 дэсанов.
Но на очереди у нас — настоящие титаны индустрии. Дамы и господа, представляем вам…
Единственный корейский бойз-бэнд, который приобрел колоссальную популярность на Западе. Конечно, K-pop и раньше пытался выйти за пределы азиатского рынка: достаточно вспомнить нашумевший клип Gangnam Style от PSY. Видео больше трех миллиардов просмотров набрало, между прочим! Но то была разовая акция. Почти как Despacito от Луиса Фонси в 2017-м. А BTS набрали стабильную фан-базу за рубежом. А еще привлекли внимание мировой общественности к K-pop. С бойз-бэндом стали сотрудничать многие американские звезды. Например, певица Холзи уже не раз светилась на фите у королей корейского мейнстрима. Кроме того, BTS номинировались на премию «Грэмми» и даже там выступали. Причем не единожды. Понятно почему: англоязычный хит команды, Dynamite, буквально «взорвал» все возможные чарты. Даже сейчас эту песню периодически можно услышать в рекламе.
Участники команды показывают отличные результаты и в соло. Вообще говоря, история успеха бойз-бэнда удивительна. Группа вышла из маленького агентства и впоследствии стала ведущей в своей отрасли. Впечатляет.
И все же мы предлагаем послушать именно старые работы ребят. Те, что на корейском языке. Потому что BTS выехали именно на своей «аутентичности». Проникновенные тексты и уникальное звучание с корейским флером — вот что отличает коллектив от большинства. Или, по крайней мере, отличало раньше.
Этот герлз-бэнд, пожалуй, никому не уступал по популярности на родине. Вскоре после своего дебюта в 2015-м команда задала моду на «милые» и «забавные» концепты в корейской поп-музыке. Что-то яркое, броское и даже немножко детское. Со временем девочки выросли и поменяли имидж. Теперь они — обворожительные красавицы с легкой грустинкой. Но не дайте новому концепту себя обмануть: Twice по-прежнему исполняют качественный «воздушный» поп. Только в более «зрелой» его версии.
К слову, группа совершенно не планирует сдавать позиции. Может быть, в Корее она и не так популярна теперь, но на Западе лишь набирает обороты. Скажем, мало кто может похвастаться стадионным туром по Америке. А Twice могут. И еще как.
Ну, а всем сомневающимся мы скажем лишь два слова: 12 дэсанов.
Конечно, есть и другие лауреаты престижных наград от Mnet Asian Music Awards. Некоторые артисты получили свои трофеи совсем недавно. Например, aespa, IVE, NewJeans, Seventeen…
Примечательно, что последние несколько лет в Корее доминируют женские группы. Мужские, напротив, совершенно не интересуют публику. Причина совершенно очевидна: бойз-бэнды стали слишком похожими друг на друга. И по звучанию, и по концепции. Кроме того, корейцы в целом куда больше предпочитают мальчиков-цветочков, нежели брутальных «плохишей» в кожаных куртках. Это вам не Америка и не Европа.
Герлз-бэнды, в свою очередь, пестрят разнообразием. Хотите элегантный и изысканный концепт с восточными мотивами? Всегда пожалуйста. Предпочитаете космическое звучание в стиле сити-поп? И такое есть. А может быть, вам по нраву Lo-Fi-музыка с элементами драм-н-бейса? Берите сразу два.
Впрочем, за последний год появилось куда больше перспективных парней-новичков. Например, RIIZE или ZEROBASEONE. В засилье шумных битов и дерзких образов их творчество ощущается как глоток свежего воздуха. Оно мелодично и приятно на слух. Не будем голословными: просто предлагаем вам зайти на стриминговый сервис Звук и убедиться во всем самим. Тысячи K-pop-исполнителей ждут вас с распростертыми объятиями. А еще — плейлисты на любой вкус. Да и персональную волну «Сила Звука» никто не отменял.
Как говорится, хорошего понемножку. Ни одна большая премия не обходится без всяких казусов. Вот и в случае Mnet Asian Music Awards все по классике: нечестное голосование, манипуляции и фаворитизм. Например, Ли Мину и Шин Хесон из группы Shinhwa отказались посещать церемонию награждения в 2007 году. Причем в последний момент — за час до начала мероприятия. Айдолы заявили, что «не уверены в объективности премии».
Фестиваль критиковали не только артисты, но и крупные развлекательные агентства. В частности, у Mnet были «терки» с такими гигантами, как SM и YG Entertainment. И если первые бойкотировали MAMA только в 2009-м, то у вторых вражда длилась годами. Начиная с 2016-го ни один подопечный YG не выступал на премии. Даже титаны индустрии вроде BLACKPINK. Только вдумайтесь: самый популярный герлз-бэнд в мире так и не получил ни одного дэсана на мероприятии. Иронично, не правда ли?
Но, конечно, худой мир лучше доброй ссоры, а потому YG и Mnet вновь возобновили сотрудничество в 2020 году.
В любом случае нечестное голосование на премии случалось, и не один раз. В 2017-м был крупный скандал по этому поводу. К счастью, мошенников обнаружили достаточно оперативно. Организаторы MAMA удалили аккаунты всех пользователей, которые накрутили баллы своим фаворитам. И все же сама ситуация вызывает некоторые вопросы. Действительно ли руководство телеканала не знало о манипуляциях? Или просто закрывало на них глаза, пока жареным не запахло?
Масла в огонь подливает и случай 2019−2020 годов. Расскажем вкратце, что произошло: развлекательное шоу Produce X101 от Mnet столкнулось с обвинениями в «несправедливой оценке айдолов». Центром критики стал бойз-бэнд X1, сформированный по результатам голосования. Мол, большинство артистов-победителей попали в состав группы нечестным путем. Правда, кто именно «мухлевал», так и не выяснилось. Но команду распустили практически сразу же после дебюта. В похожую историю влип и герлз-бэнд IZ*ONE — другой проектный коллектив от Mnet. Но здесь дело быстренько замяли.
В этом году премия стартует 21 ноября. Сначала она прогремит в концертном холле Dolby Theatre, Лос-Анджелес, а потом переедет в Осаку. Японцы смогут увидеть воочию любимых артистов 22 и 23 ноября. Целых два дня! Как мы уже говорили, местным жителям воистину везет.
К счастью, всегда есть прямая трансляция в интернете. Так что насладиться потрясающими выступлениями можно в любой точке земного шара.
Думаем, уже ни для кого не секрет, что Mnet Asian Music Awards имеет большое значение в истории K-pop. Да, некоторые поступки руководства порой вызывают недоумение, но в целом мероприятие достойно всех оваций. Как ни крути, а большинство других корейских премий появилось именно с подачи MAMA. Да и мало какой фестиваль может тягаться по зрелищности с тем, что делают Mnet и компания. Все-таки финансы играют большую роль. Да и репутация церемонии, несмотря на всякие казусы, остается приемлемой. Тут примерно та же история, что и с «Грэмми»: грязью поливают, но все так же рвутся сотрудничать. Потому что, как ни крути, MAMA — прямой ход на музыкальный олимп для корейцев. Простите уж нас за штампы, но это факт.
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