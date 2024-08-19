Mnet Asian Music Awards: «мама» всея K-pop

Думаем, уже ни для кого не секрет, что Mnet Asian Music Awards имеет большое значение в истории K-pop. Да, некоторые поступки руководства порой вызывают недоумение, но в целом мероприятие достойно всех оваций. Как ни крути, а большинство других корейских премий появилось именно с подачи MAMA. Да и мало какой фестиваль может тягаться по зрелищности с тем, что делают Mnet и компания. Все-таки финансы играют большую роль. Да и репутация церемонии, несмотря на всякие казусы, остается приемлемой. Тут примерно та же история, что и с «Грэмми»: грязью поливают, но все так же рвутся сотрудничать. Потому что, как ни крути, MAMA — прямой ход на музыкальный олимп для корейцев. Простите уж нас за штампы, но это факт.