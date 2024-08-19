Неделя контрастов в Петербурге: какую погоду ждать с 19 по 23 августа

«В понедельник на погоду в Петербурге влияет облачный атмосферный фронт, а уже завтра его сменит погожий, но не жаркий скандинавский антициклон. Сохранится его влияние и в среду. А вот последние два дня рабочей недели, стараниями атлантического циклона, будут дождливыми, ветреными и холодными», — сообщил Михаил Леус.
Сегодня в городе преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. Днём +18…+20 °С. Ветер западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +12…+14 °С, днём +21…+23 °С. Ветер северо-западный, 2−7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
В среду переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13 °С, днём +23…+25 °С. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Атмосферное давление начнёт падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.
В четверг облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +15…+17 °С, днём +19…+21 °С. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.
В пятницу облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +13…+15 °С, днём +19…+21 °С. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.
По предварительному прогнозу, в субботу дожди прекратятся и немного потеплеет, днём ожидается +22…+24 °С.