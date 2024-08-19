Неделя контрастов в Петербурге: какую погоду ждать с 19 по 23 августа

«В понедельник на погоду в Петербурге влияет облачный атмосферный фронт, а уже завтра его сменит погожий, но не жаркий скандинавский антициклон. Сохранится его влияние и в среду. А вот последние два дня рабочей недели, стараниями атлантического циклона, будут дождливыми, ветреными и холодными», — сообщил Михаил Леус.