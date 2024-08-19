В Волгоградской области жара к середине недели достигнет +37 градусов

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
19 августа пройдет без существенных осадков. Ветер днем ожидается северо-восточный, восточный 6−11 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +32…+34º.
В области днем будет еще жарче, в отдельных районах до +35º. Дыхание осени можно будет почувствовать разве что ночью. По области похолодает до +14…+19º, при прояснении до +9º.
20 августа жаркая погода не сбросит темп. В регионе ожидается погода без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 6−11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов, при прояснении возможно понижение до +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +32 и может достичь пика — +37 градусов.