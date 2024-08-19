Моряк погасил 360-тысячный долг по алиментам после запрета на выезд из РФ

Судебный пристав узнала о том, что мужчина устроился на судно и получил доход. При этом его задолженность достигла 360 тысяч рублей. Судебный пристав вынесла постановление о временном запрете на выезд из РФ и ограничила должника в специальном праве управления транспортным средством.