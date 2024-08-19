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Моряк погасил 360-тысячный долг по алиментам после запрета на выезд из РФ

В Калининградской области приставы из Гусева взыскали 300-тысячную задолженность по алиментам у гражданина: калининградца обязали выплачивать ¼ часть всех доходов на содержание дочери 2015 года рождения.

Алименты взыскивались из расчета среднероссийской зарплаты, так как мужчина не работал официально.

Судебный пристав узнала о том, что мужчина устроился на судно и получил доход. При этом его задолженность достигла 360 тысяч рублей. Судебный пристав вынесла постановление о временном запрете на выезд из РФ и ограничила должника в специальном праве управления транспортным средством.

Меры подействовали, и гражданин полностью перечислил долг на депозитный счет отделения. Деньги направлены взыскателю, права несовершеннолетней восстановлены.