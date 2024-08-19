В Крыму снова ввели частичный запрет на посещение заповедников

В ряде Заповедников Крыма вводятся ограничения на посещение пешеходных эколого-просветительских маршрутов на две недели. Такие меры необходимы из-за высокой пожароопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Заповедный Крым».
При этом, часть заповедных территорий будет все же доступна для туристов, но с ограничениями на разведение открытого огня.
«В список доступных объектов войдут: “Водопад Учан- Су”, “Сосна Палласа”, “Черепашье озеро”, “Серебряная беседка”, “Скала Шишко”, “Зубцы “Ай-Петри”, “Подвесные мосты Ай-Петри”, туристическая стоянка “У кордона Ай-Петри”, — сообщает “Заповедный Крым”.
Посетить Опукский и Карадагский заповедники можно будет только вместе с экскурсоводом.
Напоминаем, с 17 апреля на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Как сообщала «Комсомолка», в ближайшее время воздух на полуострове прогреется до +35 градусов.