Звезды российского шоу-бизнеса выступят на Дне шахтера и Дне города в Черемхово

День города Черемхово и День шахтера отметят 24 августа на площади Ленина. По уже сложившейся традиции в этот вечер перед сибиряками выступят звезды российского шоу-бизнеса. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, 107-ой день рождения жители смогут насладиться выступлением Александра Добронравова, группа «Вельвет», «Сибирские казаки» и «Красная горка».
— Учитывая текущую обстановку в стране, мы решили сделать наш праздничный концерт особенно душевным и патриотичным. Уверен, что музыка способна объединять и вдохновлять, особенно в такие времена, — отметил мэр Вадим Семенов.
В праздничный вечер прозвучат знакомые каждому хиты: «Великая Россия», «Как упоительны в России вечера», «Одинокая волчица», «Где-то за тучами», «Любите друг друга». Старт концерта запланирован на 19:00, по завершению празднования гостям обещают большой салют в 23:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что многодетная семья из Братска смогла закрыть ипотеку с помощью соцвыплаты по программе «Молодым семьям-доступное жилье». Семья получила сертификат на улучшение жилищных условий.