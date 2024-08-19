Звезды российского шоу-бизнеса выступят на Дне шахтера и Дне города в Черемхово

День города Черемхово и День шахтера отметят 24 августа на площади Ленина. По уже сложившейся традиции в этот вечер перед сибиряками выступят звезды российского шоу-бизнеса. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, 107-ой день рождения жители смогут насладиться выступлением Александра Добронравова, группа «Вельвет», «Сибирские казаки» и «Красная горка».