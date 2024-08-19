В Новосибирске закончились места в частных школах

Некоторые учреждения создали листы ожидания для желающих. Об этом сообщили представители коммерческих образовательных учреждений BFM-Новосибирск. Эксперты прогнозируют усиление этого тренда.
По данным онлайн-справочников, в городе работает более 40 частных школ, от небольших арендованных до крупных со своими зданиями. В 2024 году спрос на услуги частных школ значительно вырос, и многие из них сформировали классы еще весной.
Стоимость обучения в частных школах Новосибирска варьируется от 25 до 75 тысяч рублей в месяц, с возможными вступительными взносами. Несмотря на это, родители готовы оплачивать такое обучение.
Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликован самый страшный запрет школьников в СССР.