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В Новосибирске закончились места в частных школах

В Новосибирске большинство частных школ завершили набор учеников на новый учебный год, и в них больше нет свободных мест.

Источник: Сиб.фм

Некоторые учреждения создали листы ожидания для желающих. Об этом сообщили представители коммерческих образовательных учреждений BFM-Новосибирск. Эксперты прогнозируют усиление этого тренда.

По данным онлайн-справочников, в городе работает более 40 частных школ, от небольших арендованных до крупных со своими зданиями. В 2024 году спрос на услуги частных школ значительно вырос, и многие из них сформировали классы еще весной.

Стоимость обучения в частных школах Новосибирска варьируется от 25 до 75 тысяч рублей в месяц, с возможными вступительными взносами. Несмотря на это, родители готовы оплачивать такое обучение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликован самый страшный запрет школьников в СССР.

образование