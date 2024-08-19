СК занялся вопросом закрытия улицы Ленина в поселке Усть-Ордынский

В поселке Усть-Ордынском по одной из центральных улиц на длительное время перекрыли движение. Следователи, заметив многочисленные жалобы местного населения и в ходе мониторинга средств массовой информации, заинтересовались данным ограничением. Теперь будет проведена проверка. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете России по Иркутской области.