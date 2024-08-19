СК занялся вопросом закрытия улицы Ленина в поселке Усть-Ордынский

В поселке Усть-Ордынском по одной из центральных улиц на длительное время перекрыли движение. Следователи, заметив многочисленные жалобы местного населения и в ходе мониторинга средств массовой информации, заинтересовались данным ограничением. Теперь будет проведена проверка. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете России по Иркутской области.
Ограничили проезд по центральной улице Ленина. Из-за чего у автомобилистов появилось множество неудобств. Машины там не могут спокойно проехать, приходится объезжать вокруг. Также невозможна парковка возле домов. Решение перекрыть дорогу вынесли в поселковой администрации, тем самым нарушив права местных жителей.
— Кроме того, озвучивается факт возможного некачественного ремонта данного участка улицы, на который было выделено бюджетное финансирование. По данным фактам следственным органом организовано проведение доследственной проверки, — рассказали в пресс-службе комитета.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям работников администрации поселка Усть-Ордынского и подрядчикам. Будут проведены опросы должностных лиц, осмотр и замеры участка дороги, изымут все необходимые документы, в которых фиксируется на что ушли деньги из областного бюджета.
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