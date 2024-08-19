Хабаровский край стал 52-м в рейтинге регионов России по количеству ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий с января по июнь 2024 года практически равно числу аварий в аналогичный период прошлого года. Согласно данным МВД, самая низкая аварийность с пострадавшими в Чеченской Республике, самая высокая — в Республике Тыве, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на исследование РИА Новости (18+).
Рейтинг составили на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими за первое полугодие на 100 тысяч автомобилей. В рейтинг также включили данные по динамике ДТП с пострадавшими и по числу пострадавших в авариях на 100 тысяч жителей региона.
В целом по России за этот период произошло 56,4 тысяч ДТП с пострадавшими, что всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также почти не изменилось — количество погибших выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1%, а число раненых снизилось на 0,8%.
Хабаровский край в рейтинге регионов России по количеству ДТП за первое полугодие 2024 года занял 52-е место. По статистике, в крае на 100 тысяч единиц транспорта приходится 110 аварий. Это на 0,9% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Из других регионов Дальневосточного Федерального округа Чукотский автономный округ оказался наименее аварийным: в общероссийском рейтинге он занял 3 место. 14 строчку заняла Сахалинская область, 27— Камчатский край, 32 — Магаданская область, 40 — Забайкальский край, 44 — Приморский край, 47 — Республика Саха (Якутия), 60 — Республика Бурятия, 68 — ЕАО и на 80 строке — Амурская область.