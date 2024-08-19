Хабаровский край стал 52-м в рейтинге регионов России по количеству ДТП

В целом по России за этот период произошло 56,4 тысяч ДТП с пострадавшими, что всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также почти не изменилось — количество погибших выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1%, а число раненых снизилось на 0,8%.