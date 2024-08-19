Российский хоккеист Алексей Макеев подписал контракт с омским «Авангардом»

Российский нападающий Алексей Макеев недавно подписал контракт с омским «Авангардом». По словам хоккеиста, решение о переезде в Омск он принял всего за 7 минут во время телефонного разговора.
«Я благодарен руководству “Авангарда” и тренерскому штабу за шанс представлять омский клуб. Все произошло очень быстро. Мы обсудили детали за короткий разговор, и я уже ночью отправился в Омск», — рассказал Макеев пресс-службе клуба.
В прошлом сезоне Макеев играл за «Автомобилист» из Екатеринбурга. За 84 матча он набрал 42 очка, включая 20 голов и 22 передачи. Он имел показатель полезности «+19». Но уральский клуб решил не продлевать с ним контракт.
По мнению генменеджера омского клуба Антона Курьянова, Алексей Макеев должен усилить атаку и добавить команде вариативности в нападении.