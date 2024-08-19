Из Анадыря теперь можно улететь в Новосибирск

Жители Чукотки смогут попасть прямым рейсом в Новосибирск. Самолеты будут летать в этот регион на протяжении двух месяцев — с 4 сентября и до конца октября. По данным на 19 августа 2024 года, билет из чукотской столицы в крупнейший город-миллионник Сибири обойдется примерно в 10 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».