Юрий Антонов заявил, что выступил бы с американской рок-группой The Eagles

Культовый советский музыкант Юрий Антонов ответил на вопрос, с кем из современных артистов ему хотелось бы поработать. Артист отметил, что его выбор не пал бы на представителей советской эстрады или молодых исполнителей.
По словам Антонова, ему бы очень хотелось выступить именно с гитарным ансамблем. В пример он привел The Eagles — культовый рок-коллектив, известный хитом Hotel California.
В беседе с изданием «Абзац» Антонов также подчеркнул, что сейчас почти не слушает новую музыку. Знакомству же с новыми исполнителями он предпочитает чтение новостей.
Ранее этим летом Лев Лещенко пожаловался, что Дуа Липа не предлагает ему сотрудничество.