Молодых омичей приглашают работать в транспортной полиции

Омичей в возрасте от 18 до 35 лет приглашают на службу в транспортную полицию. Об этом рассказали в Омском линейном управлении МВД России на транспорте.
От будущего сотрудника требуют образование не ниже среднего общего, отсутствие судимостей и ограничений по здоровью. Сотрудники требуются на должности полицейского отдельной роты патрульно-постовой службы, полицейского комендантского отделения, полицейского патрульно-постовой службы на станциях Исилькуль, Называевская, Входная и Карасук.
Работодатель гарантирует полное медицинское обеспечение, льготы для детей, выплаты, получение первого высшего образования в вузах МВД, выход на пенсию через 20 лет службы. Узнать о работе можно по адресу улица Карбышева, 23, либо по телефонам: (3812) 44−23−09, 44−25−50, 8 (950)-952−41−55.