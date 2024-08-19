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В Казани в День города выступят Дима Билан и «Братья Гримм»

Праздник начнётся в 17.30.

В Казани озвучили имена хедлайнеров Дня города. Столица рассказала о ключевых артистах праздника одной из последних — большинство городов Татарстана уже сообщили, кого пригласят на День города.

Хедлайнерами Дня города в столице республики станут Дима Билан и группа «Братья Гримм». Также на сцену выйдут артисты Казанской городской филармонии, певица Fauzia, исполнительница хита «Тыпырдатып» «Дышать», участники фестиваля «Станция “Мир”». Концерт начнётся в 17.30 у Чаши.

Салют в честь Дня города запланирован на 22.00.

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