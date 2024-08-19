В Казани в День города выступят Дима Билан и «Братья Гримм»

В Казани озвучили имена хедлайнеров Дня города. Столица рассказала о ключевых артистах праздника одной из последних — большинство городов Татарстана уже сообщили, кого пригласят на День города.
Хедлайнерами Дня города в столице республики станут Дима Билан и группа «Братья Гримм». Также на сцену выйдут артисты Казанской городской филармонии, певица Fauzia, исполнительница хита «Тыпырдатып» «Дышать», участники фестиваля «Станция “Мир”». Концерт начнётся в 17.30 у Чаши.
Салют в честь Дня города запланирован на 22.00.