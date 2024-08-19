Главное за неделю: фит Стинга со Снуп Доггом и Dr. Dre, самый кассовый рок-тур в истории и донаты в Звуке

Август неумолимо несется к концу. Уже совсем скоро придется доставать пальто и обогреватели, так что успевайте запрыгнуть в последний вагончик лета и как следует насладиться хорошей погодой, прогулками с друзьями и вечеринками. А мы позаботимся о том, чтобы вы оставались в курсе главных событий российской и зарубежной музиндустрии. О самом важном за прошедшую неделю читайте в нашем дайджесте.
Британские поп-рокеры за 2,5 года гастролей смогли побить рекорд легендарного сэра Элтона Джона, заработавшего за пять лет в туре Farewell Yellow Brick Road, внимание, 939 миллионов долларов. Узнать, сколько же Coldplay заработали, можно здесь.
Это не просто фит двух больших поп-артистов, но еще и первая за довольно продолжительное время песня как для Гаги, так и для Марса. С учетом того, как музыканты отзывались друг о друге после работы над Die With A Smile, более чем уверены, что в будущем мы еще услышим этот дуэт.
Легендарный хип-хоп-дуэт, судя по словам продюсера, планирует удивлять и впечатлять слушателей — одним Стингом дело точно не ограничится. На грядущем полноформатнике Снуп Догга и Dr. Dre «Missionary», похоже, высадится целый звездный десант, однако пока что артисты не торопятся раскрывать все карты.
Sixpence None the Richer впервые за 22 года выпустили песню оригинальным составом.
Американские альт-рокеры, которых вы можете знать по синглам Kiss Me (1998) и Breathe Your Name (2002), возвращаются спустя 22 года в оригинальном составе и с новой песней. К слову, это не просто трек, а лид-сингл к их будущему мини-альбоме Rosemary Hill. Подробности и треклист пластинки — тут.
В HiFi-стриминге Звук теперь можно донатить любимым артистам.
Всем артистам важна поддержка слушателей вне зависимости от того, собирают они стадионы или только-только начинают выпускать свои первые синглы. Однако во втором случае от нее может зависеть жизнь ваших любимых проектов. О том, как сказать музыканту «Спасибо», поддержать развитие его творчества, создание мерча или съемки нового клипа с помощью стриминга Звук, узнайте по ссылке.
Звери — Фолк.
Этот романтичный сингл вполне мог бы принадлежать какой-нибудь недавно появившейся на свет инди-рок-группе, но это «Звери». Те самые, что когда-то покорили миллионы сердец в нулевые и чьи хиты из альбома «Районы-кварталы» (2004) стали золотой классикой русскоязычного караоке. Кажется, настала пора знакомиться с ними заново, ведь «Фолк» — заглавный сингл с будущей одноименной пластинки группы, которая увидит свет уже в начале осени.
Лейбл Gazgolder: колыбель русского рэпа и не только.
Несмотря на то что во всем мире хип-хоп сдает свои позиции, в России жанр цветет и пахнет. И Gazgolder в этом сыграл не последнюю роль. Главные достижения, состав, ключевые релизы и даже то, как попасть на лейбл — все это есть в нашем большом материале.
Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей: например, вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.
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