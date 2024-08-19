Главное за неделю: фит Стинга со Снуп Доггом и Dr. Dre, самый кассовый рок-тур в истории и донаты в Звуке

Это не просто фит двух больших поп-артистов, но еще и первая за довольно продолжительное время песня как для Гаги, так и для Марса. С учетом того, как музыканты отзывались друг о друге после работы над Die With A Smile, более чем уверены, что в будущем мы еще услышим этот дуэт.