Главное за неделю: фит Стинга со Снуп Доггом и Dr. Dre, самый кассовый рок-тур в истории и донаты в Звуке

Американские альт-рокеры, которых вы можете знать по синглам Kiss Me (1998) и Breathe Your Name (2002), возвращаются спустя 22 года в оригинальном составе и с новой песней. К слову, это не просто трек, а лид-сингл к их будущему мини-альбоме Rosemary Hill. Подробности и треклист пластинки — тут.