Хабаровский посёлок Алонка полвека спустя вернул свой символ

— Сначала мы прилетели в Комсомольск-на-Амуре. Потом больше суток поездом, а после почти весь день на автобусе. По дороге мы видели разные «памятники» строителей БАМа. Например, сапог, прибитый на высоте 10−15 метров, либо другие подобные вещи, напоминающие о первопроходцах, — вспоминал бамовскую молодость в эфире российской радиостанции Sputnik Дмитрий Брагиш. — На стройках Байкало-Амурской магистрали можно было неплохо заработать. Студент за два месяца работы мог рассчитывать на сумму до 500 рублей. Если говорить о строителях, то они получали намного больше. Человек за 2−3 года работы на БАМе мог себе позволить купить «Жигули» или даже машину получше.