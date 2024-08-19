Хабаровский посёлок Алонка полвека спустя вернул свой символ

Работы по расширению БАМа в Верхнебуреинском районе Хабаровского края позволили вывести из забытья один из символов железнодорожного посёлка Алонка. Огромная 25-метровая стела была установлена первостроителями магистрали ещё полвека назад. Но со временем она заросла лесом и деревья скрыли собой этот монумент, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Люди об этой стеле основательно подзабыли. И только сейчас, когда началась реконструкция БАМа, строительство новых разъездов, прокладка второго пути, лес потребовалось спилить. И так нашёлся этот монумент. Он впечатляет своим величием. В архивах нашли изображения, как выглядела стела изначально. Думаем, как ей вернуть изначальный облик, — рассказал корреспонденту нашего издания глава администрации Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
На стеле была надпись «станция Алонка», а также название предприятия, которое строило этот посёлок — «МолдавстройБАМ». Как известно, БАМ возводили всем Советским Союзом. В ноябре 1974 года в Кишинёве был образован строительно-монтажный поезд «МолдавстройБАМ». Одним из его активных участников был в то время комсомолец, впоследствии ставший премьер-министром Республики Молдова, Дмитрий Брагиш.
— Сначала мы прилетели в Комсомольск-на-Амуре. Потом больше суток поездом, а после почти весь день на автобусе. По дороге мы видели разные «памятники» строителей БАМа. Например, сапог, прибитый на высоте 10−15 метров, либо другие подобные вещи, напоминающие о первопроходцах, — вспоминал бамовскую молодость в эфире российской радиостанции Sputnik Дмитрий Брагиш. — На стройках Байкало-Амурской магистрали можно было неплохо заработать. Студент за два месяца работы мог рассчитывать на сумму до 500 рублей. Если говорить о строителях, то они получали намного больше. Человек за 2−3 года работы на БАМе мог себе позволить купить «Жигули» или даже машину получше.
Молдаван торжественно встретили на привокзальной площади станции Ургал 11 августа 1975 года. На церемонию из Хабаровска прибыл лично первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС Алексей Чёрный.
— Кто-то не выдержал, закричал: «Бунэ зиуа (что в переводе с молдавского означает “добрый день”. — Прим. ред.), Алонка! Мы прибыли строить тебя своими руками, чтобы стала ты здесь на века как символ мужества наших людей», — рассказывает директор средней школы № 19 посёлка Алонка Яна Морозова. — Ох, какими были нелёгкими первые дни! Словно другой мир, суровый и неприступный, открылся строителям. Они поначалу жили в тесных вагончиках, в палатках, ели в столовой в виде обычного навеса. Мокли под холодными дождями.
К первой суровой зиме в Алонке выросли общежития, склады, банно-прачечный комбинат. За пять лет строители из Молдавии возвели основную часть посёлка по разработанным кишинёвскими архитекторами проектам.
— Алонка отличается от других бамовских посёлков. Необычный вокзал. На его фасаде барельеф с двумя женщинами, символизирующими Молдавию и Россию. А на нашем торгово-общественном центре выполнен мозаичный рисунок: несущий гроздь винограда аист — один из символов Молдавии, — рассказал проживший в Алонке с 1981 года учитель Алексей Морозов. — А около школы в качестве подарка от Молдавии был поставлен памятник одному из борцов за власть Советов на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны Сергею Лазо.
Ещё Алонку прославил на весь БАМ самодеятельный коллектив «Извораш», который сперва исполнял задорные молдавские танцы, песни со сцены поселкового клуба «Флуераш», а вскоре стал лауреатом районных и краевых конкурсов, гастролировал с концертами практически по всей магистрали.
В 1983 году после завершения строительства Алонки коллектив «МолдавстройБАМа» был переброшен в соседнюю Амурскую область. Там молдаване возвели ещё один посёлок. Дугда до сих пор считается самым молодым населённым пунктом на БАМе.