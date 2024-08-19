В Казани на День города проведут мотофестиваль, хэдлайнером которого станет рэпер ST

На прошедшем в субботу совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал провести все праздничные мероприятия на самом высоком организационном уровне и потребовал строгого соблюдения всех требований безопасности. Он также подчеркнул, что в День республики и города Казани важно уделить внимание ветеранам СВО, членам семей бойцов, особенно погибших.