Заболеваемость серозным менингитом растет в Нижегородской области

Эпидемический сезон по энтеровирусным инфекциям, по серозному менингиту в Нижегородской области начался на месяц раньше, чем обычно. Рост числа заболевших начался уже в июле. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в эфире ТК «Волга».
Если за первое полугодие 2024 года было выявлено 22 случая энтеровирусной инфекции, то за июль выявлено уже 88 заболевших. Серозный менингит составляет около 40%. Все пациенты, у которых он был диагностирован, госпитализированы. Ситуация в регионе является напряженной.
Причинами высокой заболеваемости стали жаркое лето и возвращение отдыхающих из отпусков.
«Такое начало говорит о том, что к 1 сентября мы подойдем с достаточно большим количеством заболевших. И в организованных коллективах это может давать вспышки», — заключила Наталья Садыкова.