Заболеваемость серозным менингитом растет в Нижегородской области

Если за первое полугодие 2024 года было выявлено 22 случая энтеровирусной инфекции, то за июль выявлено уже 88 заболевших. Серозный менингит составляет около 40%. Все пациенты, у которых он был диагностирован, госпитализированы. Ситуация в регионе является напряженной.