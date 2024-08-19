Бендерская крепость — центр привлечения туристов в Молдову

ТИРАСПОЛЬ, 19 авг — Sputnik. Более шести тысяч туристов за три года посетили туристический информационный центр в Бендерской крепости. Из них порядка четырех тысяч — иностранцы.



Больше всего гостей — из Молдовы, Румынии, Германии, США, Турции, Польши, Чехии, Италии и Испании.



Бендерская крепость была построена в XVI веке. Расположена на правом берегу реки Днестра в городе Бендеры. Строительство началось в 1538 году после вхождения Бендер в состав Османской империи и осуществлялось по проекту турецкого зодчего Синана.