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Бендерская крепость — центр привлечения туристов в Молдову

Крепость, расположенная на правом берегу Днестра, стала одним из наиболее привлекательных для туристов объектом.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 19 авг — Sputnik. Более шести тысяч туристов за три года посетили туристический информационный центр в Бендерской крепости. Из них порядка четырех тысяч — иностранцы.

Больше всего гостей — из Молдовы, Румынии, Германии, США, Турции, Польши, Чехии, Италии и Испании.

Бендерская крепость была построена в XVI веке. Расположена на правом берегу реки Днестра в городе Бендеры. Строительство началось в 1538 году после вхождения Бендер в состав Османской империи и осуществлялось по проекту турецкого зодчего Синана.

Бендерскую крепость называли «крепким замком на османских землях». Одно из первых дошедших до нас описаний крепости оставил турецкий путешественник и писатель Эвлия Челеби.