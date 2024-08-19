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Жара в Ростовской области усилится до +37 градусов

На новой рабочей неделе в Ростовской области усилится жара.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с наступлением новой рабочей недели усилится жара. В отдельных территориях региона столбики термометров могут подняться до +37 градусов, отмечают синоптики.

Стоит отметить, что уже днем 19 августа в среднем по области должно быть от +31 до +36 градусов. Предстоящей ночью прогнозируют +17−22, в отдельных местах +11, днем — до +32−37 градусов.

С пятницы температура воздуха пойдет на понижение. В воскресенье ожидается +31−33 градуса, также в этот день возможен дождь.

Напомним, в четырех районах Ростовской области сейчас сохраняется почвенная и атмосферная засуха.