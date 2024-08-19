Жара в Ростовской области усилится до +37 градусов

В Ростовской области с наступлением новой рабочей недели усилится жара. В отдельных территориях региона столбики термометров могут подняться до +37 градусов, отмечают синоптики.
Стоит отметить, что уже днем 19 августа в среднем по области должно быть от +31 до +36 градусов. Предстоящей ночью прогнозируют +17−22, в отдельных местах +11, днем — до +32−37 градусов.
С пятницы температура воздуха пойдет на понижение. В воскресенье ожидается +31−33 градуса, также в этот день возможен дождь.
Напомним, в четырех районах Ростовской области сейчас сохраняется почвенная и атмосферная засуха.