Погода в Ростове-на-Дону на неделю 19 — 23 августа: Жара до +36 и ясная погода установится в городе

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 19 — 23 августа будет самая что ни есть августовская — жаркая с минимумом облаков на небе и слабым ветерком. Такую и даже жарче, до +42 градусов, мы уже проходили в июле. Так что вспоминаем правила безопасности: в часы пиковой активности солнца стараться не выходить на улицу, а, если и выбираться из помещений, то передвигаться в тени, надевать одежду из светлых натуральных тканей, обязательно носить головной убор, а с собой брать питьевую воду. А теперь, после обязательного напоминания, публикуем подробный прогноз на рабочую неделю от Ростовского гидрометцентра.