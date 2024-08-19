Погода в Ростове-на-Дону на неделю 19 — 23 августа: Жара до +36 и ясная погода установится в городе

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 19 — 23 августа будет самая что ни есть августовская — жаркая с минимумом облаков на небе и слабым ветерком. Такую и даже жарче, до +42 градусов, мы уже проходили в июле. Так что вспоминаем правила безопасности: в часы пиковой активности солнца стараться не выходить на улицу, а, если и выбираться из помещений, то передвигаться в тени, надевать одежду из светлых натуральных тканей, обязательно носить головной убор, а с собой брать питьевую воду. А теперь, после обязательного напоминания, публикуем подробный прогноз на рабочую неделю от Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 19 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +34 — +36 градусов.
Во вторник, 20 августа, на небе не будет и облачка, а температура поднимется на градус. Так, днем термометры покажут +34 градуса, а ночью на среду — до +25. Ветер восточного направления в первой половине дня будет дуть со скоростью 7 — 11 метров в секунду, а к вечеру стихнет.
В среду, 21 августа, также ожидается яркое солнце на небе в течение всего дня, и лишь к ночи синоптики прогнозируют небольшую облачность. Восточный ветер, как и во вторник, в первой части дня будет дуть сильнее, до 12 метров в секунду, а к вечеру успокоится до 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха еще немного подрастет, до +35 градусов днем, а ночью до +26.
В четверг, 22 августа, будет на удивление пасмурно. Ветер ожидается восточного направления до 7 — 11 метров в секунду днем и слабый вечером и ночью. Но облака не помешают жаре. Так что в дневные часы воздух прогреется до +35 градусов, а ночью до +26.
В пятницу, 23 августа, переменная облачность ожидается лишь днем, а после — ясный день. Ветер, как и всю неделю, будет дуть с востока, а к вечеру поменяет свое направление на юго-восточное, его скорость днем составит 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха в целом мало поменяется: до +34 в дневные часы и +26 градусов в ночь на субботу.
В Ростовской области в понедельник синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер ожидается восточного и северо-восточного направления со скоростью 5 — 10 метров в секунду, днем местами по югу возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +17 — +22 градуса, а местами похолодает до +11, по северу региона даже до +8, днем же обещают жару: +32 — +37.
Во вторник и среду ожидается ясная погода, Восточный ветер на севере области будет слабым — до 4 — 9 метров в секунду, а по югу сильнее — до 7 — 12 метров в секунду. Ночью температура составит +16 — +21, а днем +35 градусов, в среду до +18 — +22 ночью и +35 днем.
В четверг синоптики прогнозируют пасмурную погоду с восточным ветром 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха составит +20 — 23 градуса, а днем +32 — +34.
В пятницу ожидается переменная облачность, ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +22 — +25 градусов, а днем +32 — +34.