В Омской области увеличивается число отцов, ухаживающих за новорожденными

В Омской области наблюдается рост числа мужчин, которые берут отпуск по уходу за детьми. В настоящее время в регионе в таком отпуске находятся 379 отцов, ухаживающих за ребенком до полутора лет. Оформить пособие и отпуск могут не только отцы, но и опекуны или близкие родственники, ухаживающие за младенцами.
Для оформления отпуска необходимо подать заявление работодателю. Работодатель передаст информацию в отделение Соцфонда России по Омской области. Важно отметить, что с 2024 года родители сохраняют право на пособие даже в случае досрочного выхода из отпуска. А размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не может быть меньше установленного минимума.
«В Омской области с 1 февраля 2024 года минимальный размер данной выплаты составляет 10 611 рублей, максимальный — 49 123 рубля в месяц», — сообщил Социальный фонд России по Омской области.
Также стоит учесть, что отпуск по уходу за ребенком засчитывается в трудовой стаж, за время отпуска начисляются пенсионные коэффициенты. Социальный фонд России по Омской области в 2024 году направил 772,6 миллиона рублей на выплаты 12 569 родителям, оформившим оплачиваемый отпуск.