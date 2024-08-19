В Омской области увеличивается число отцов, ухаживающих за новорожденными

Для оформления отпуска необходимо подать заявление работодателю. Работодатель передаст информацию в отделение Соцфонда России по Омской области. Важно отметить, что с 2024 года родители сохраняют право на пособие даже в случае досрочного выхода из отпуска. А размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не может быть меньше установленного минимума.