Погода на море 19 августа: большинство пляжей Калининградской области закрыто для купания

В понедельник, 19 августа, на побережье ожидается шторм. Отмечаются сильные волны и отбойное течение. Купание разрешено только в Пионерском и Янтарном, но и там жёлтые флаги — необходимо быть осторожными в воде. «К вечеру погода ухудшится и начнёт штормить», — прокомментировали спасатели.