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Движение трамваев временно изменится в Таганроге с 19 августа

В Таганроге из-за ремонта путей временно отменят два трамвайных маршрута.

Источник: Комсомольская правда

На участке улицы Дзержинского в Таганроге собираются поменять «остродефектный рельс». Это повлияет на работу электротранспорта, предупреждают в группе VK проекта «Таганрогский трамвай».

— С 22 часов 19 августа до 5 утра 20 августа в связи с ремонтными работами не будут курсировать трамвайные маршруты № 2 и 4, — говорится в сообщении.

По остальным направлениям (№ 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 9) пассажиров будут перевозить согласно расписанию. Всех просят помнить об изменениях и заранее продумывать свои поездки.