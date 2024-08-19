Движение трамваев временно изменится в Таганроге с 19 августа

На участке улицы Дзержинского в Таганроге собираются поменять «остродефектный рельс». Это повлияет на работу электротранспорта, предупреждают в группе VK проекта «Таганрогский трамвай».
— С 22 часов 19 августа до 5 утра 20 августа в связи с ремонтными работами не будут курсировать трамвайные маршруты № 2 и 4, — говорится в сообщении.
По остальным направлениям (№ 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 9) пассажиров будут перевозить согласно расписанию. Всех просят помнить об изменениях и заранее продумывать свои поездки.