В СамГМУ начинают готовить компьютерных лингвистов

«Профессию компьютерного лингвиста сегодня многие относят к числу профессий будущего — профессий на стыке нескольких дисциплин. Они будут востребованы и через 15−20 лет, дополняя или заменяя многие из привычных позиций рынка труда, которые теряют свою актуальность с течением времени, — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Мы постоянно изучаем тенденции в сфере HR, новые предложения и потребности на рынке. Стараемся с опережением реагировать на запросы и разрабатывать образовательные программы по наиболее востребованным специальностям. Компьютерный лингвист — одна из самых перспективных профессий, которая несомненно будет иметь серьезное развитие как в медицине, так и в других нишах».