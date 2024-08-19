В СамГМУ начинают готовить компьютерных лингвистов

В новом 2024/25 учебном году в Лингвистическом центре Самарского государственного медицинского университета Минздрава России стартует уникальная программа дополнительного образования «Компьютерная лингвистика». Алгоритмы и программы, разрабатываемые компьютерным лингвистом, способны воспроизводить когнитивную языковую деятельность человека: умение читать, понимать на слух, говорить, участвовать в диалоге и переводить с одного языка на другой, распознавать устную речь
Учебная программа разработана совместно со специалистами Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ на основе накопленного в университете опыта использования возможностей компьютерной нейролингвистики в области реабилитации.
«Профессию компьютерного лингвиста сегодня многие относят к числу профессий будущего — профессий на стыке нескольких дисциплин. Они будут востребованы и через 15−20 лет, дополняя или заменяя многие из привычных позиций рынка труда, которые теряют свою актуальность с течением времени, — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Мы постоянно изучаем тенденции в сфере HR, новые предложения и потребности на рынке. Стараемся с опережением реагировать на запросы и разрабатывать образовательные программы по наиболее востребованным специальностям. Компьютерный лингвист — одна из самых перспективных профессий, которая несомненно будет иметь серьезное развитие как в медицине, так и в других нишах».
Компьютерные лингвисты создают программы, которые облегчают коммуникацию обычным людям и людям с ограниченными возможностями. Разработки в области компьютерного анализа и обработки естественного языка в команде с медиками позволяют помочь пациентам с различными заболеваниями. Особенно это касается тех, у кого имеются физические, когнитивные и сенсорные нарушения. Новые адаптивные технологии значительно расширяют возможности людей с инвалидностью и обеспечивают им автономию на работе, на улице и дома.
«Компьютерная лингвистика сегодня — это интересная низкоконкурентная область с неисчерпаемыми возможностями развития. Компьютерные лингвисты пользуются спросом среди крупных ИТ-компаний, связанных с обработкой больших объемов текстовых и речевых данных. В настоящий момент на рынке профессионального образования есть единицы предложений по обучению этой специальности, тогда как сама профессия становится все более востребованной», — отмечает руководитель Лингвистического Центра ИПО СамГМУ Галина Александрова.
Компьютерные лингвисты могут работать везде, где требуется применение современных технологий к лингвистическим данным: в финансах, торговле, науке, медиа, образовании и здравоохранении. «Наши выпускники смогут в дальнейшем работать в компаниях, занимающихся созданием программных продуктов для распознавания речи. Это в первую очередь ИТ-гиганты — Яндекс, Сбер, а также разработчики отечественного программного обеспечения», — добавляет Галина Александрова.
Люди этой профессии разрабатывают алгоритмы и методы машинного перевода, программируют системы извлечения и поиска информации из большого объема текстов. Это соответствует современному подходу к освоению новых знаний и проведению научных исследований. Цифровые лингвисты работают с генераторами текстов, помогая компаниям составлять шаблоны разных текстов: деловых писем, отчетов, информационных рекламных текстов, финансовых и юридических документов. Также они разрабатывает вопросно-ответные системы, системы распознавания речи и других продуктов (чат-боты, голосовые помощники), участвует в разработке образовательных и игровых программных продуктов, и многое другое.
Одно из главных преимуществ новой специальности — высокий доход. В среднем по рынку труд компьютерных лингвистов оплачивается в размере от 150 000 рублей. При этом постоянно расширяются возможности для заработка, поскольку эта специальность относится к числу профессий будущего и способствует научным открытиям и эффективности обмена информацией.
Программа СамГМУ обеспечивает освоение методов и технологий лингвистики для создания инновационного программного обеспечения, получение и применение навыков разработки чат-ботов, систем машинного перевода, инструментов для анализа текста, генерирования новых текстов и поиска необходимой информации.
Партнером СамГМУ в реализации программы стала компания «Открытый код», предоставившая часть учебных материалов и базу практики. Программа предусматривает гибкость графика обучения, позволяющую совмещать учебу с работой. Энергоемкость программы — 256 часов, продолжительность — до 6 месяцев.
По окончании обучения выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, с правом ведения профессиональной деятельности. Программа подходит для людей с высшим и неоконченным высшим образованием.