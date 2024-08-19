Лестницы и тротуары очищают во всех районах Иркутска

Подрядчики круглосуточно очищают улицы от мусора и пыли, а также стригут газоны во всех районах Иркутска. Особое внимание уделяется зонам для пешеходов. Их убирают либо руками, либо с использованием спецтехники. Об этом сообщило ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
— Накануне такие пространства, а также переходы, заездные карманы, газоны, остановки общественного транспорта привели в порядок на Трактовой, Маяковского, Гоголя, Мира, Касьянова, Маршала Конева, Советской, Карла Либкнехта, Щапова, Партизанской, Горной, Карла Маркса, Борцов Революции, Култукской, Лызина, Красноказачьей, Подгорной, Депутатской, Дыбовского, Александра Невского, Лыткина, Ямской, Баумана, Трактовой, Академика Образцова, Челнокова, Ледовского, Стасова, — рассказали в агентстве.
Дорогу от мусора и пыли очистили на Захарова, Помяловского, Безбокова, Байкальской и еще на ряде других улиц. Ежедневно подрядчики работают с помощью грейдеров, ПУМов, погрузчиков, КАМАЗов и поливальных машин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дети шести и семи лет чуть не сожгли зажигалкой сеновал в Тулунском районе.