Лестницы и тротуары очищают во всех районах Иркутска

Подрядчики круглосуточно очищают улицы от мусора и пыли, а также стригут газоны во всех районах Иркутска. Особое внимание уделяется зонам для пешеходов. Их убирают либо руками, либо с использованием спецтехники. Об этом сообщило ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.