Китайский язык на втором месте по популярности у калининградцев

4 из 10 калининградцев хотели бы выучить английский язык, утверждает портал SuperJob по результатам проведенного опроса.
41% калининградцев хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (13%). Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 8% опрошенных. По 6% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 2% — на арабском. Еще 4% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).
8% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки, мотивируя это тем, что за границу они не ездят.
Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.
С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый калининградец с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.