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В Калининградской области выявлен новый случай кори у ребенка

Заболевший не был привит от заболевания.

В области зарегистрирован очередной случай заболевания корью ребёнка, не имеющего прививки против кори из-за отказа родителей, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

«Ситуация осложняется тем, что в семье ещё 5 детей и все они также ранее не были привиты против кори. Родителям было предложено защитить своих детей в экстренном порядке по эпидемиологическим показаниям. Но и в этом случае родители оформили отказ от вакцинации», — сообщили в ведомстве.

Без прививки риск заразиться корью при контакте с заболевшим достигает ста процентов.

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