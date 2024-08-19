В Калининградской области выявлен новый случай кори у ребенка

«Ситуация осложняется тем, что в семье ещё 5 детей и все они также ранее не были привиты против кори. Родителям было предложено защитить своих детей в экстренном порядке по эпидемиологическим показаниям. Но и в этом случае родители оформили отказ от вакцинации», — сообщили в ведомстве.