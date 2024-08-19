Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 20 августа

Во вторник будет облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, а днем преимущественно по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с.



Температура воздуха ночью составит плюс 14−20 градусов, днем — плюс 23−29, а по юго-востоку — до 30−33 градусов. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.