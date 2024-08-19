Омская область улучшила позиции в рейтинге Всероссийской олимпиады школьников

Опубликован рейтинг регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2023—2024 учебного года. Отметим, что сама олимпиада прошла уже давно, заключительный этап состоялся с 18 марта по 3 мая. Однако итоги общекомандных зачетов, видимо, были подведены только сейчас.
Как сообщил в своем телеграм-канале министр образования Омской области Иван Кротт, Омская область улучшила свои позиции и поднялась на 21 пункт, заняв 42-е место в общем рейтинге. Этот рейтинг показывает, насколько хорошо работают регионы по развитию талантов школьников.
В состав олимпийской сборная от Омской области входили 27 школьников из Омска и близлежащих районов, таких как Омский, Кормиловский, Нововаршавский, Марьяновский, Москаленский и Таврический.
«В итоге 11 школьников нашего региона стали призерами финала олимпиады по искусству, истории, праву, обществознанию, литературе, географии и иностранным языкам — французскому, немецкому и английскому», — поделился министр образования.
Ребята получат денежное поощрение губернатора Омской области — 15 тысяч.