Омская область улучшила позиции в рейтинге Всероссийской олимпиады школьников

Опубликован рейтинг регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2023—2024 учебного года. Отметим, что сама олимпиада прошла уже давно, заключительный этап состоялся с 18 марта по 3 мая. Однако итоги общекомандных зачетов, видимо, были подведены только сейчас.