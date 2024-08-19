Екатеринбург с размахом отметил День города в режиме «300 +1»

На десятках площадок организовали концерты, фестивали, выставки, активности. В честь Дня города открыли отремонтированные и совершенно новые объекты. Праздник завершился фейерверком над Городским прудом.
Город неравнодушных.
В Историческом сквере жителей поздравили глава города Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, председатель гордумы Анна Гурарий, митрополит Евгений. Кульминацией церемонии стало поднятие праздничного флага.
«Екатеринбург — многодетная семья, в которой растут восемь районов. Это город неравнодушных людей, которые бережно относятся к наследию прошлого, умеют жить настоящим и заботятся о будущих успехах своей малой родины», — заявил Евгений Куйвашев.
«Главное богатство нашего города — это его жители, его люди. Наследие предков дарует нам мудрость, стойкость и стремление к новым вершинам. Столица Урала во все времена опиралась на людей — мужественных, сильных, смелых, честных, с самобытным уральским характером», — сказал Алексей Орлов.
Официальные лица возложили цветы к памятнику Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. В церемонии участвовали почетные гости из городов-побратимов — Гуанчжоу и Минска.
Масштабная программа.
Массовые гуляния прошли на площади 1905 года, в Историческом сквере, на прилегающих улицах.
На Пушкина устроили выставку ретроавтомобилей и мотоциклов «Автомобили в кино!» (около 80 образцов техники) от клуба «Авторетро». На Царской улице состязались лыжероллеры в рамках Кубка России. На соседней площадке под открытым небом возле ККТ «Космос» собрались любители баскетбола 3×3 (около 350 команд).
В проекте «Городская свадьба» (проводится в городе с 1983 года, за 41 год заключили брак более тысячи пар) приняли участие 24 пары, по три из каждого района. По традиции, молодожены впервые станцевали вальс в качестве семьи. На конкурсе разыграли сертификат на свадебное путешествие, победила чета Серебренниковых.
Культурные гости.
На площади 1905 года детей радовали белорусские топ-блогеры Улька Пулька и ДимДимыч. Вечером на Плотинке провели конкурс «Мисс Екатеринбург», в котором победила 19-летняя Алена Козлова. В ходе конкурса дала концерт Ольга Серябкина. Также выступили Slava Marlow, Lovanda и Emil Virgo. Хедлайнером стала группа Dabro.
В «Ельцин Центре» прошел показ в рамках Международной недели моды UF LAB с участием российских и зарубежных дизайнеров.
Подарки на память.
Около УрГЭУ к празднику открыли памятник Петру Столыпину, Почетному гражданину Екатеринбурга с 1911 года.
В Дендрарии на ул. 8 Марта заработал фонтан, отключенный в 2016 году. В фонтане заменили насосы, установили фильтровальную и обеззараживающую станции, на чугунной чаше установили подсветку.
После реконструкции открыли Литературный квартал. Здесь заменили тротуары и дорожки, восстановили лестницы, создали условия для маломобильных граждан, провели озеленение. Благоустройство проведено на площадке перед Камерным театром, около памятника Пушкину.
В парке установили электронные афиши, арт-объекты (в их числе таблички с портретами писателей и цитатами), детские площадки, в том числе с уличными музыкальными инструментами, и множество скамеек.
За Макаровским мостом на берегу Городского пруда открылась стационарная площадка VI Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Были созданы 7 садов, объединенных концепцией «Семь поколений», от городов-участников: Баку (Азербайджан), Лимы (Республика Перу), Белгорода, Казани, Москвы, Уфы и Екатеринбурга.
Здесь высадили 183 дерева, более 2 тысяч кустарников и около 6 тысяч многолетних растений, среди которых — откосоукрепляющие и водные. На набережной построили пешеходный тротуар и установили освещение, опоры которого выполнили с дизайн-кодом фестиваля. На воде, где был пирс, расположился цветущий искусственный остров.
Кроме зеленых насаждений в парке есть арт-объекты вроде гигантских пружин «Слинки» или цветущего бетонного лабиринта, созданного художниками из Белгорода с помощью 3D-принтера. Также на «Атмофесте» появилась детская площадка с имитацией каменистого склона горы и горкой, похожей на водопад.