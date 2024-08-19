Екатеринбург с размахом отметил День города в режиме «300 +1»

В проекте «Городская свадьба» (проводится в городе с 1983 года, за 41 год заключили брак более тысячи пар) приняли участие 24 пары, по три из каждого района. По традиции, молодожены впервые станцевали вальс в качестве семьи. На конкурсе разыграли сертификат на свадебное путешествие, победила чета Серебренниковых.