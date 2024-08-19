Губернатор Иркутской области проверил ремонт дорог в Братске

Делегация от правительства Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым продолжает работу в Братске и Братском районе. Накануне глава Приангарья встречался с местными жителями, посетил несколько семей, в том числе и участника специальной военной операции. Сегодня они посмотрели, как идет ремонт дорог.
Самый крупный объект — это ремонт улицы Мира на участке длинной почти в 3 километра. На это из областного бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было выделено 170 млн рублей и еще 50 млн добавили из муниципальной казны.
— Здесь высокая интенсивность движения личного и общественного транспорта. Приведение улицы в нормативное состояние будет способствовать снижению аварийности и повышению качества движения на данном участке, — сказал Игорь Кобзев.
Основная часть работ на Мира уже выполнена: заменили бордюры, привели в порядок тротуары, отрегулировали высоту колодцев и решетки ливневки, на некоторых участках уже уложен новый асфальт. Остается сделать освещение, нанести разметку и поставить ограждения. Улицу сделают удобной, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Лобанов, согласно контракту работы должны быть завершены до конца ноября.
Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Братске ремонтируют три объекта. Помимо улицы Мира приводятся в нормативное состояние участки улиц Енисейская и Солнечная. Как заверил глава города, все планы по ремонту дорог будут выполнены в полном объеме.