Губернатор Иркутской области проверил ремонт дорог в Братске

Основная часть работ на Мира уже выполнена: заменили бордюры, привели в порядок тротуары, отрегулировали высоту колодцев и решетки ливневки, на некоторых участках уже уложен новый асфальт. Остается сделать освещение, нанести разметку и поставить ограждения. Улицу сделают удобной, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Лобанов, согласно контракту работы должны быть завершены до конца ноября.