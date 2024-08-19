Машины плывут: в Приморье затопило дороги между поселками

В Приморье начались обещанные синоптиками ливни. За несколько мгновений города стали уходить под воду. Досталось и дорогам между поселками, которые из-за осадков превратились в настоящие реки. Теперь машинам приходится не ехать, а плыть. Пугающими кадрами делятся жители в социальных сетях. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Трасса между поселками Новый и Вольно-Надеждинское уже затоплена и превратилась в сплошной поток, по которому машины проплывают как корабли (видео можно найти в нашем telegram-канале). Приморцы сообщают, что похожая ситуация и в других населенных пунктах.
Ранее региональная прокуратура сообщала о подтоплении подъезда к Константиновка, Спасского муниципального района. В результате населенный пункт оказался отрезан от транспортного сообщения. Сейчас оно уже восстановлено.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в дальневосточном центре заметили подтопления в традиционных местах. Луговая почти полностью ушла под воду.