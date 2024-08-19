Машины плывут: в Приморье затопило дороги между поселками

В Приморье начались обещанные синоптиками ливни. За несколько мгновений города стали уходить под воду. Досталось и дорогам между поселками, которые из-за осадков превратились в настоящие реки. Теперь машинам приходится не ехать, а плыть. Пугающими кадрами делятся жители в социальных сетях. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».