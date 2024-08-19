Горячую воду отключат в четырех районах Петербурга с 19 по 25 августа

В Петербурге продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Важным этапом в ней являются гидравлические испытания. На этой неделе, с 19 по 25 августа, они охватят четыре района города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Гидравлические испытания помогают обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и предупредить технологические нарушения с возможными отключениями горячего водоснабжения и тепла в холодное время года, — отметили в пресс-службе.
Всего в Северной столице на текущей неделе проведут 13 гидравлических испытаний в Центральном, Адмиралтейском и Невском районах. Кроме того, работы охватят Гатчинский район Ленобласти. Не обойдется и без отключения горячей воды. Узнать, какие дома попадают в зону испытаний, можно на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона» и на сайтах теплоснабжающих организаций.