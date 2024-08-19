Горячую воду отключат в четырех районах Петербурга с 19 по 25 августа

Всего в Северной столице на текущей неделе проведут 13 гидравлических испытаний в Центральном, Адмиралтейском и Невском районах. Кроме того, работы охватят Гатчинский район Ленобласти. Не обойдется и без отключения горячей воды. Узнать, какие дома попадают в зону испытаний, можно на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона» и на сайтах теплоснабжающих организаций.