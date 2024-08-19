Грант на проект «Вместе со звездами» выиграла жительница Тайшетского района

С 12 по 16 августа 2024 года проходил Международный форум «Байкал». Участники получили возможность посетить множество лекций, дискуссий и мастер-классов. Также поучаствовать в обсуждении развития бизнеса, экологии, туризма, политики, социальной сферы и технологий. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тайшетского района.
— Тайшетский района на форуме достойно представила Андреева Арина Витальевна. Она методист по воспитательной работе Центра развития образования, — рассказали в пресс-службе администрации.
Девушка одержала победу с проектом мобильной площадки «Вместе за звездами». И получила сертификат на сумму 330 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие три дня мошенники обманули 12 жителей Иркутской области. В общей сложности потерпевшие лишись 4,8 миллиона рублей. Чаще всего аферисты представляются брокерами.