Грант на проект «Вместе со звездами» выиграла жительница Тайшетского района

С 12 по 16 августа 2024 года проходил Международный форум «Байкал». Участники получили возможность посетить множество лекций, дискуссий и мастер-классов. Также поучаствовать в обсуждении развития бизнеса, экологии, туризма, политики, социальной сферы и технологий. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тайшетского района.