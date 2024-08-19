Летчиков под Иркутском спасли футболисты

Военный самолёт Ту-22М3 упал в Иркутской области вечером 15 августа. Пилоты успели катапультироваться, и их нашли. Увы, штурман, который покинул горящий борт последним, погиб. Но трое лётчиков живы. Глава региона Игорь Кобзев назвал имена спасителей пилотов. В этом списке — футболисты из посёлка Михайловка, оказавшиеся недалеко от места трагедии. Подробности — у irk.aif.ru.
Как падал военный самолёт
Горящий шар в небе появился над Черемховским районом в Иркутской области вечером 15 августа. Пока очевидцы снимали всё это издалека на видео, парни из местной футбольной команды спасали лётчиков.
«Я, как увидела, что к земле летит огненный шар, бросилась узнавать, что такое произошло, может, комета какая, — рассказывает жительница посёлка Михайловка Елена Ушакова. — Как довольно быстро стало известно, это падал горящий самолёт. А наши мальчишки оказались настоящими героями — они были рядом с местом трагедии и бросились на помощь».
Благодаря их усилиям, вполне возможно, удалось спасти жизни троим лётчикам.
«Они отправились на место и, несмотря на всё, что происходило рядом с упавшим самолетом, помогали оперативным службам в поисках членов экипажа. Такая сплоченность, неравнодушие заслуживают самой искренней похвалы. Вот имена этих людей: Александр Уколов, Александр Понамарев, Игорь Пукаляк, Эдуард Михайлов, Сакрат Михайлов, Тамара Чепрасова», — поблагодарил жителей деревни глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Спасти экипаж
Вот как рассказывают о спасении лётчиков сами герои, которые играли в футбол в нескольких километрах от места крушения военного самолёта.
«Сначала мы увидели в небе вспышку, потом взрыв услышали, потом уже шар приблизился, — рассказывает irk.aif.ru один из участников операции по спасению лётчиков, Александр Уколов. -Потом увидели, как раскрываются один за другим парашюты, и летчики спускаются в креслах. Они были очень близко к земле уже. Мы прыгнули в машины и рванули туда».
Первого пострадавшего нашли у забора — парашют зацепился.
«Сняли его — с травмой головы, — вспоминает Александр. — Рану обрабатываем, перевязываем, а он просит оставить его и быстрее идти на поле, спасать остальных».
Парни включили фонарики, всё-таки был уже поздний вечер, темнело — и вперед. Но, как рассказывает Александр, к тому времени двух других уже нашли. А вот чётвёртого, штурмана, нигде не было видно. В конце концов они и его обнаружили. Но увы — слишком близко от взорвавшегося самолёта. Помочь ему уже ничем нельзя было — Никита Перевалов (позже выяснится, что это был именно он- Ред.) погиб.
Прощай, лётчик
С погибшим лётчиком 19 августа попрощались в его родном селе Онохой Заинграевского района Бурятии. Здесь Никита вырос, отсюда уехал учиться в Челябинское училище штурманов, а потом попал в Иркутск, в полк дальней авиации. У 28-летнего лётчика остались родители, сестра и жена.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего лётчика —это действительно тяжёлая утрата, — о трагедии сообщил Игорь Кобзев. — У остальных пилотов диагностированы травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, желаю им скорейшего выздоровления».
Местные очень хорошо понимают — если бы самолёт не оттянули от окраин Михайловки, он рухнул бы на коттеджи. Поэтому уверены, что пилоты спасли людям жизни. А сами они сделали только то, что должны были.
«Об опасности какой-то наши ребята точно не думали, — говорит мама Александра Ольга Уколова. — Думали о том, как спасти лётчиков. Как мне сын сказал — надо было помочь, помогли. А там уже и военные подоспели».
Напомним, в октябре 2022 года в Иркутской области случилось ещё одно авиапроисшествие с гибелью военного самолёта. Тогда во время тестового полёта истребитель Су-30, вылетевший с территории авиазавода рухнул на дом в Ленинском районе Иркутска. К счастью, жильцов в тот момент дома не было. В результате крушения самолёта повреждены оказались и соседние здания.
Тогда погибли оба пилота, профессиональные лётчики-испытатели Максим Конюшин и Виктор Крюков. На месте крушения самолёта разрушенный дом снесли, на его месте установили мемориал памяти.
Расследование, направленное на установление виновников крушения самолёта, продолжается до сих пор. Ранее во время работы на месте происшествия сотрудники следственных органов выдвигали две основные причины произошедшего: ошибка пилотирования или отказ авиационной техники.