Летчиков под Иркутском спасли футболисты

Парни включили фонарики, всё-таки был уже поздний вечер, темнело — и вперед. Но, как рассказывает Александр, к тому времени двух других уже нашли. А вот чётвёртого, штурмана, нигде не было видно. В конце концов они и его обнаружили. Но увы — слишком близко от взорвавшегося самолёта. Помочь ему уже ничем нельзя было — Никита Перевалов (позже выяснится, что это был именно он- Ред.) погиб.