Чем полезен и вреден киви для организма человека

Экзотический киви, отличающийся массой полезных свойств, в наш рацион вошел сравнительно недавно. Однако он уже успел полюбиться многим благодаря не только вкусу, но и пищевой ценности. О том, как правильно выбрать киви, о его пользе и возможном вреде для организма «Газета.Ru» узнала у диетолога и гастроэнтеролога Александры Разареновой.