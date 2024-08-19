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В Красноярске заказали проект новой школы на Взлетке

Ее планируют разместить в границах улиц Батурина, Алексеева, 78-й Добровольческой Бригады и 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске заказали проектирование новой школы возле ТРЦ «Планета» — в микрорайоне Слобода Весны. Как пишут Gornovosti, информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Образовательное учреждение на 1280 мест должно появиться на участке в 31,6 тысячи гектаров. Располагаться оно будет в границах улиц Батурина, Алексеева, 78-й Добровольческой Бригады и 9 Мая.

На создание проектной документации выделили два миллиона рублей. Заказчик работ — Управление капитального строительства.

Строить школу планируют по типовому проекту: с медицинским блоком, спортивной площадкой, библиотекой, актовым залом и другими помещениями. Проект должен быть готов до декабря 2025 года.

строительство