В Омской области стартовала поставка рюкзаков для первоклассников

Уже доставлены 24,5 тысячи брендированных рюкзаков, на которых изображены флаги России и Омской области, а также герб региона. Внутри каждого рюкзака находится канцелярский набор, включающий дневник, тетради, обложки, папки-конверты, пенал и все другие школьные принадлежности, включая акварель, гуашь и альбомы для рисования.