В Омской области стартовала поставка рюкзаков для первоклассников

В Омской области началась масштабная поставка бесплатных наборов для первоклассников. Каждый первоклассник региона получит рюкзак, наполненный полным набором канцелярских принадлежностей.
Напомним, такое решение было принято правительством Омской области, на подарки для первоклашек из бюджета выделен 121 млн рублей.
Уже доставлены 24,5 тысячи брендированных рюкзаков, на которых изображены флаги России и Омской области, а также герб региона. Внутри каждого рюкзака находится канцелярский набор, включающий дневник, тетради, обложки, папки-конверты, пенал и все другие школьные принадлежности, включая акварель, гуашь и альбомы для рисования.
Распределение рюкзаков уже началось и охватит все районы Омской области и городские школы. Как сообщил министр образования Иван Кротт первые рюкзаки поступят в Азовский, Марьяновский, Таврический, Одесский районы и Ленинский округ Омска.
Распределение продлится всю неделю. Торжественное вручение подарков первоклассникам состоится в День знаний на торжественных линейках.