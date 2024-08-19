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В Красноярске задержали детей-мигрантов, торговавших табаком

Полиция провела рейд на улице Волжской и обнаружили детей-мигрантов, которые торговали табаком.

Также были выявлены другие нарушения.

Правоохранители проверили заведения и общежития. В ходе рейда из 25 иностранцев четверо оказались несовершеннолетними. Они торговали табаком. На подростков составили административные протоколы и передали законным представителям.

Два протокола составили в отношении 33-летнего и 38-летнего мигрантов. Они указали ложные сведения при постановке на учет и нарушили правила въезда в страну.

Ранее сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Ленинском районе Красноярска, который, по сообщениям СМИ, «захватили» мигранты.

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