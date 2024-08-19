В Красноярске задержали детей-мигрантов, торговавших табаком

Также были выявлены другие нарушения.
Правоохранители проверили заведения и общежития. В ходе рейда из 25 иностранцев четверо оказались несовершеннолетними. Они торговали табаком. На подростков составили административные протоколы и передали законным представителям.
Два протокола составили в отношении 33-летнего и 38-летнего мигрантов. Они указали ложные сведения при постановке на учет и нарушили правила въезда в страну.
Ранее сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Ленинском районе Красноярска, который, по сообщениям СМИ, «захватили» мигранты.