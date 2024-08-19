В четырех районах Волгограда отключат горячую воду на неделе

В Волгограде на этой неделе жители четырех районов города будут до двух недель греть воду и купаться в тазиках. Стартуют отключения горячей воды с 19 по 22 августа 2024 в домах Центрального, Ворошиловского, Дзержинского и Красноармейского районов, сообщили в «Концессиях».
В Центральном районе Волгограда отключения горячей воды с 22 по 23 августа затронули улицу Скосырева, 1а и 1б. В Красноармейском по 28 августа подачу ресурса остановили в поселке Южный.
В Ворошиловском районе купаться в тазиках с 21 по 23 будут жители улиц Новоузенской, Елисеева, Кузнецкой, Ардатовской, части Череповецкой и Комитетской. 22 августа горячую воду отключат на улицах Буханцева, Липецкой, Воркутинской.
В Дзержинском районе без горяченькой на две недели с 19 по 30 августа остались дома на Ангарском. Затронуты улицы Ангарская, Твардовского, Тургенева, Бурейская, а также пять домов на Жирновской, Тимофеева, Щербины и Нильской.