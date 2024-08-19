В четырех районах Волгограда отключат горячую воду на неделе

В Волгограде на этой неделе жители четырех районов города будут до двух недель греть воду и купаться в тазиках. Стартуют отключения горячей воды с 19 по 22 августа 2024 в домах Центрального, Ворошиловского, Дзержинского и Красноармейского районов, сообщили в «Концессиях».