Мероприятие «Артисты feat. Юристы» пройдет в СТУДИО 20 августа

20 августа сообщество Юристов музыкальной индустрии и приложение для артистов СТУДИО организуют образовательное мероприятие для музыкантов, юристов и продюсеров «Артисты feat. Юристы». Событие посвящено юридическим тонкостям работы на музыкальном рынке.
В первом блоке эксперты разберут вопрос компенсации за нарушение авторских прав на музыкальные произведения и приведут реальные примеры из практики. Участники: юристы Илья Чамуха и Алексей Галяткин (сооснователи сообщества ЮМИ), Дмитрий Гурин (адвокат, юрист групп «Сестры» и Tesla Boy, певиц Тоси Чайкиной и Лилу), Виктория Ольхова (старший юрист практики интеллектуальной собственности Kosenkov & Suvorov) и Екатерина Калиничева (руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в Интернете Semenov&Pevzner).
Во втором блоке основатели ЮМИ расскажут об итогах работы сообщества за год и о том, на что исполнителю нужно обращать внимание в договоре, чтобы не потерять свой каталог и роялти.
В третьем блоке состоится public talk с продюсерами о юридических аспектах сотрудничества с артистами и юристами в контексте авторского права. Участники: создатели ЮМИ, Илья Фоменко (основатель музыкального агентства «Лейбл») и Владимир Юрченко (директор по работе с инди-музыкантами и лейблами в компании S&P Digital).
Забронировать билет можно на сайте СТУДИО. Начало в 18:30.