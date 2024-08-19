Четыре уголовных дела завели за фиктивную прописку иностранцев в Иркутске

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что сейчас проводится проверка постановки иностранцев на миграционный учет. Правоохранители ищут жителей Приангарья, которые за деньги прописывают у себя мигрантов.
Так в Иркутске на территории Куйбышевского и Ленинского районов нашли нарушителей, которые за материальное вознаграждение поставили на регистрационный учет 12 иностранцев. А в другом случае, собственник прописал у себя дома четырех родственников-иностранцев, чтобы те могли спокойно устроиться на работу. Прокуроры установили, что никто из мигрантов не проживал по месту прописки.
— По материалам проверок полиция завела четыре уголовных дела. В настоящий момент расследуется три из них по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Также по одному уголовному делу уже вынесли приговор. За фиктивную регистрацию иностранца нарушителя признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Сейчас работы на данном направлении продолжаются.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Усть-Ордынский перекрыли отрезок дороги на центральной улице Ленина.
Ранее KP.RU передавал продолжение громкой истории о захвате московской квартиры наследников знаменитого советского журналиста Геннадия Шишкина: его внучка заявила, что ее держали в рабстве.