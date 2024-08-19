Четыре уголовных дела завели за фиктивную прописку иностранцев в Иркутске

Так в Иркутске на территории Куйбышевского и Ленинского районов нашли нарушителей, которые за материальное вознаграждение поставили на регистрационный учет 12 иностранцев. А в другом случае, собственник прописал у себя дома четырех родственников-иностранцев, чтобы те могли спокойно устроиться на работу. Прокуроры установили, что никто из мигрантов не проживал по месту прописки.